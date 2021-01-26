РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 26 Январь 2021 | GMT +6

    В Казахстане будет реформирована система управления инвестициями

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработать предложения по реформированию системы управления инвестициями поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из главных проблем заключается в разобщенности действий министерств, акиматов, нацкомпаний и субъектов. В стране действует сложная многоуровневая модель управления инвестициями. Поручаю назначенному заместителю премьер-министра - министру иностранных дел до конца февраля внести конкретные предложения по реформированию системы управления инвестициями», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства также остановился на вопросах продовольственной безопасности.

    «Важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности. Ее решение невозможно без высокопроизводительного сельского хозяйства и конкурентоспособных перерабатывающих производств», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!