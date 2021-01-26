В Казахстане будет реформирована система управления инвестициями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработать предложения по реформированию системы управления инвестициями поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных проблем заключается в разобщенности действий министерств, акиматов, нацкомпаний и субъектов. В стране действует сложная многоуровневая модель управления инвестициями. Поручаю назначенному заместителю премьер-министра - министру иностранных дел до конца февраля внести конкретные предложения по реформированию системы управления инвестициями», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства также остановился на вопросах продовольственной безопасности.

«Важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности. Ее решение невозможно без высокопроизводительного сельского хозяйства и конкурентоспособных перерабатывающих производств», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



