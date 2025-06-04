РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане бесплатные лекарства незаконно продавались в розничной сети

    Высшая аудиторская палата РК выявила финансовые нарушения на 741 млн тенге в сфере лекарственного обеспечения в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почему дорожают лекарства
    Фото: freepik.com

    — Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети, — заявил глава ВАП Алихан Смаилов.

    По его словам, такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств.

    — В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям, — отметил Смаилов.

    По итогам двух аудитов ВАП за 2024 и 2025 годы выявлены:

    • финансовые нарушения на 741 млн тенге;
    • неэффективное использование средств на 32 млрд;
    • потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.

    Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 — в правоохранительные органы.

    По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения.

    Ранее ВАП выявил нарушения в медсфере РК - препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными.

    Теги:
    Аптеки Торговля Лекарства Высшая аудиторская палата РК Минздрав РК Госаудит
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают