В Казахстане бесплатные лекарства незаконно продавались в розничной сети
Высшая аудиторская палата РК выявила финансовые нарушения на 741 млн тенге в сфере лекарственного обеспечения в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети, — заявил глава ВАП Алихан Смаилов.
По его словам, такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств.
— В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям, — отметил Смаилов.
По итогам двух аудитов ВАП за 2024 и 2025 годы выявлены:
- финансовые нарушения на 741 млн тенге;
- неэффективное использование средств на 32 млрд;
- потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 — в правоохранительные органы.
По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения.
Ранее ВАП выявил нарушения в медсфере РК - препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными.