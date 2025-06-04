В Казахстане бесплатные лекарства незаконно продавались в розничной сети

— Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети, — заявил глава ВАП Алихан Смаилов.

По его словам, такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств.

— В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям, — отметил Смаилов.

По итогам двух аудитов ВАП за 2024 и 2025 годы выявлены:

финансовые нарушения на 741 млн тенге;

неэффективное использование средств на 32 млрд;

потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.

Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 — в правоохранительные органы.

По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения.

Ранее ВАП выявил нарушения в медсфере РК - препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными.