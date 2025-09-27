В Казахстане 70% работников туризма не имеют профильного образования

Кадры решают все

О дефиците кадров в отрасли сообщил представитель профильного министерства, заместитель председателя Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов.

– Наиболее остро это проявляется летом. В гостиницах, гостевых домах и курортных зонах катастрофически не хватает администраторов, горничных, работников кухни. Недостаточно профессиональных гидов, хотя интерес к Казахстану у иностранных туристов растет, – отметил он.

Кадр из видео

По словам Нурбола Байжанова, 70% работников туристической отрасли Казахстана не имеют профильного образования. Чтобы исправить ситуацию, в стране открываются новые образовательные площадки, увеличивается количество грантов и внедряются современные программы подготовки кадров.

По поручению Президента в Туркестане создан Международный университет туризма и гостеприимства. Здесь внедрена дуальная система обучения: 60% времени студенты проходят практику на реальных предприятиях, и только 40% учатся в аудиториях.

– Сегодня университет реализует 12 образовательных программ, соответствующих международным стандартам. Наряду с этим мы проводим обновление действующих программ, чтобы привести их в соответствие с запросами рынка труда. Поэтапно увеличивается количество грантов: сейчас их 1500, из них 700 выделяет Министерство образования, еще 800 – Министерство туризма и спорта, – сообщил Байжанов.

Помимо традиционного обучения, акцент делается на цифровые форматы. Национальная компания Kazakh Tourism запустила онлайн-академию внутреннего туризма, где специалисты могут дистанционно проходить курсы и получать сертификаты.

– Мы приглашаем экспертов, записываем с ними видеолекции, создаем образовательные модули. Сегодня более 6 тысяч работников отрасли уже прошли эти курсы и получили сертификаты. Это особенно важно для тех, кто работает в регионах и не имеет возможности регулярно выезжать в большие города для обучения, – подчеркнул представитель министерства.

К 2030 году планируется довести число работников отрасли с нынешних 600 тысяч до 800 тысяч человек. Для этого разрабатываются новые профессиональные стандарты совместно с Азиатским банком развития. Уже объявлен конкурс на определение разработчиков стандартов.

Фото: Астана әкімдігі

Инвестиции и инфраструктура

Наряду с кадровыми вопросами активно решаются и инфраструктурные. За последние годы число объектов размещения в Казахстане стабильно растет.

– По итогам 2023 года в стране насчитывалось 4 тысячи мест размещения, а в 2024 году – уже 4300. Только за прошлый год открыто 300 новых объектов. Это говорит о том, что инвесторы видят потенциал отрасли и готовы вкладывать в нее средства, – отметил Байжанов.

По итогам 2023 года в туризм было привлечено более 900 млрд тенге инвестиций. За 7 месяцев текущего года объем составил уже 600 млрд тенге, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года ожидается рост до 1,2 трлн тенге.

– Недавно в Жамбылской области введен в эксплуатацию новый придорожный сервис на 30 номеров. Инвестор планирует построить до 2030 года еще 60 подобных объектов по всей стране. Такие проекты существенно повышают уровень сервиса вдоль автотрасс и создают новые рабочие места, – сообщил председатель Комитета индустрии туризма.

Для решения системных проблем отрасли в июле была утверждена дорожная карта, включающая 140 мероприятий. В ней предусмотрены шаги по развитию транспортной доступности, обеспечению инженерными сетями и повышению безопасности туристов в курортных зонах.

– Этот документ стал важным инструментом, так как он учитывает все проблемные вопросы – от перебоев с электричеством до нехватки рейсов и поездов. Мы поставили задачу поэтапно закрывать эти «узкие места», чтобы создать максимально комфортные условия как для внутренних, так и для иностранных туристов, – отметил Байжанов.

Отдельное внимание уделяется развитию горнолыжного туризма. В рамках поручения Президента разрабатывается комплексный план развития Алматинского горного кластера.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

– План предусматривает реализацию около 80 мероприятий. Мы намерены увеличить протяженность канатных дорог с 16 до 42 км, а горнолыжных трасс – с 40 до 162 км. Все это позволит объединить действующие комплексы, такие как Шымбулак, Бутаковка и другие, в единую систему и создать международный курорт. Туристический поток в регионе должен увеличиться с 2 млн до 5 млн человек ежегодно, – подчеркнул руководитель Комитета.

По итогам 2024 года Казахстан посетили около 15 млн иностранных граждан, из которых 1,3 млн остановились в гостиницах и туристических объектах. К 2030 году планируется увеличить эту цифру до 4 млн. Внутренний туризм также демонстрирует рост: национальные парки страны в 2024 году посетили 2,8 млн человек против 2,3 млн годом ранее.

Фото: Правительство РК

При этом на динамику туристического потока влияют и внешние факторы: погодные условия, события в регионе и даже международная обстановка. В ряде случаев туристы меняли зарубежные поездки на внутренние направления, что также отразилось на показателях.

В сравнении с соседними странами СНГ, Казахстан выглядит конкурентоспособно.

– Если смотреть статистику, у нас объем туристического потока и вклад туризма в ВВП выше, чем, например, в Кыргызстане или Узбекистане. Но при этом у них бюджеты на продвижение больше. В Казахстане же акцент делается на инфраструктурные вопросы и транспортную доступность, что в будущем повысит конкурентоспособность всей индустрии, – добавил Байжанов.

В ближайшие годы именно эти направления станут приоритетом государственной политики, чтобы туризм превратился в один из драйверов экономики Казахстана.