В Казахстане 70% ипотечных займов выдает один банк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–май текущего года в Казахстане выдали ипотечных займов на 558,8 млрд тенге. Из них 70,4% всей суммы пришлось на займы, выданные Отбасы банком (393,3 млрд тенге, или 22,6 тыс. займов), и 65,3% — непосредственно на займы, выданные банком по системе жилстройсбережений (365,1 млрд тенге, или 19,9 тыс. займов). Такие данные приводит Ranking.kz, передает МИА «Казинформ».





За полный 2022 год объем выданных займов в секторе составлял почти 2 трлн тенге, из них 69,4% — займы Отбасы банка (1,4 трлн тенге, или 79,9 тыс. займов), и 61,9% — непосредственно займы в рамках ЖСС (1,2 трлн тенге, или 65,9 тыс. займов).

9 из 10 займов Отбасы банка сегодня — это займы в рамках системы жилстройсбережений, то есть рыночные займы (вне каких-либо льготных госпрограмм для определённых слоёв населения, включая уязвимые). Таким образом, именно система ЖСС сегодня — основной драйвер рынка ипотечного кредитования в РК.

В целом совокупный портфель ипотечных займов по Казахстане к маю текущего года достиг 4,8 трлн тенге. Из них более 3 трлн тенге — ссудный портфель Отбасы банка. В последнее время займы банка стабильно занимают 63%–65% всего ипотечного портфеля страны.

Тем временем, по данным ПКБ, за 2022 год в ипотечном сегменте было выдано 159 тыс. займов. Учитывая, что сделок купили-продажи жилой недвижимости в РК за этот же период было зафиксировано 465,8 тыс., в ипотеку куплено чуть более 34% всего проданного в РК жилья. Это значительный показатель. Таким образом, ипотека в целом и система жилстройсбережений как ее ключевой драйвер, в частности, оказывают на обеспеченность населения РК жильем самое прямое и благоприятное воздействие.

В 2023 году показатель обеспеченности казахстанцев жильем достиг 23,4 кв. м на человека.

Впрочем, этого все еще очень мало. Показатель серьёзно не дотягивает до стандартов ООН — 30 кв. м. на человека. Для сравнения: по данным аналитиков International Investment, в той же соседней России уровень обеспеченности жильем составляет уже 28 кв. м на человека, в Великобритании — 35 кв. м, во Франции и даже густонаселенной Японии — 39 кв. м, в Германии, чьи проблемы с жильем общеизвестны — 46 кв. м, в США — 68 кв. м, а в Австралии — и вовсе 89 кв. м.

К тому же, чем больше семьи в Казахстане, тем заметнее нехватка площади: около 7% казахстанцев в семьях из четырёх человек и почти 9% в семьях из пяти и более человек проживают в «клетушках», где на человека приходится критически маленькая площадь — менее 5 кв. м.

С учетом таких данных, систему жилстройсбережений как главный работающий инструмент по ипотечной поддержке населения нужно продолжать активно развивать, пишет Ranking.kz.

В то же время в Казахстане участились спекуляции на тему того, что госпрограммы якобы мешают коммерческим банкам конкурировать на рынке ипотеки. Это очевидные передергивания, как минимум потому, что в рамках ведущего института жилищных займов по госпрограммам выдается лишь 1 заем из 10 (2,7 тыс. за январь–май этого года из 22,6 тыс. всего выданных Отбасы банком за этот период, или 11,8%). Более того, сумма займов в рамках госпрограмм составила и вовсе всего 7,2% от всего объема выданных кредитов — 28,2 млрд тенге из уже озвученных 393,3 млрд тенге.

Что же касается системы жилстройсбережений, на которую приходятся оставшиеся 9 займов из 10 (и почти 93% суммы выданных кредитов), то она доступна не только государственному банку. В Казахстане ее реализацией может заниматься любой инвестор или группа инвесторов, которые захотят создать частный жилищный строительный сберегательный банк. Так как система жилстройсбережений — закрытая, то такому БВУ будут разрешены только ограниченные операции, связанные с приемом депозитов и выдачей кредитов на улучшение жилищных условий. При этом банк, будучи частным БВУ, должен будет выполнять все пруденциальные нормативы. Видимо, из-за этого до сих пор реализация системы сбережений не вызвала интереса у частных инвесторов. Все эти нормы регулирует закон «О жилищных строительных сбережениях в РК». Он же гарантирует, что государственную премию в размере 20% (начисляется на сумму, не превышающую 200 МРП) будут получать вкладчики любого специализированного жилищного строительного сберегательного банка, в том числе и частного.

Система ЖСС — полезный финансовый инструмент, в целом благотворно и оздоравливающе влияющий на весь финансовый рынок страны. В основе ее работы — ответственное накопление средств, что повышает финансовую дисциплину населения. ЖСС приучает копить, а не тратить, и брать займы только при уверенной кредитоспособности (что доказано безупречным кредитным портфелем Отбасы банка). К тому же клиенты Отбасы банка, благодаря специальным программам и пакетам, копят целыми семьями, или, скажем, копят средства для будущего жилья еще совсем маленьких детей. Это создает здоровые семейные финансовые традиции и укрепляет институт семьи в целом.