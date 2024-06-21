В Казахстане 22% депозитов – в долларах

По данным Национального банка, порядка 22% депозитов в Казахстане – в долларах, остальные – в тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам председателя Национального банка Тимура Сулейменова, объем тенговых депозитов в Казахстане растет как у юридических, так и у физических лиц, что говорит о высоком доверии к национальной валюте среди граждан.

Также глава Нацбанка объяснил, что при снижении базовой ставки не наблюдается отток тенговых депозитов.

- Мы не наблюдаем (отток тенговых депозитов при снижении базовой ставки). Наоборот, как я уже говорил, тенговые депозиты у нас растут. Они у нас на рекордном уровне и по юридическим лицам, и по физическим лицам. И за это надо сказать всем казахстанцам спасибо, что они верят в тенге и в нашу банковскую систему, – заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания Парламента.

По его словам, в 2023 году экономика выросла на 5,1%, и одним из результатов было укрепление тенге на 1,7%. А с начала 2024 года нацвалюта еще укрепилась примерно на 1,7%. Однако данное укрепление не носило фундаментальный характер, так как в основном достигнуто благодаря трансфертам из Национального фонда.

Тимур Сулейменов добавил, что в бюджете среднегодовой курс заложен на уровне 460 тенге за доллар. Также глава Нацбанка не согласился с экспертами, которые уверяют, что курс национальной валюты достигнет 500 тенге за доллар до конца 2024 года.

Напомним, что в конце мая 2024 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п.





