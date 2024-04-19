В Казахстане 19 апреля ожидается усиление ветра и дожди с грозами

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе Казахстана прогнозируется пыльная буря, на северо-западе, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются туманы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, днем в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, на востоке, юго-востоке с грозами, – сказала Алина Исмагулова.

Она добавила, что в связи с сохранением повышенного температурного фона, осадками и продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля в области Абай (Жарминский и Кокпектинский районы) и Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек, предупредили на площадке в СЦК.

– Акмолинская область на гидрологическом посту реки Нура – село Коргалжын, продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 6 см). По состоянию на 12 часов уровень воды превысил критическую отметку на 5 см (критическая отметка - 700 см), состояние водного объекта – на гидропосту нет ледовых явлений (чисто).

Наблюдается перелив через малый автомобильный мост в село Коргалжын, – отметила пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

По ее словам, подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием стока со среднего течения реки, балок и полей выше по течению. РГП «Казгидромет» прогнозирует дальнейшее повышение уровня воды.