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    14:42, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане 11 частных ТЭЦ находятся в критическом состоянии

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    Photo: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Результаты проверки деятельности ряда теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) республики рассмотрены на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. В ходе проверки на некоторых объектах были выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии, что может привести к авариям во время отопительного сезона. По итогам обсуждения уполномоченным органам поручено провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций.


    Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность. На заседании Комиссии также обсужден вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны. Государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости. Впоследствии это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги.

    Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК.


    Теги:
    Правительство РК ТЭЦ Главная Правительство
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