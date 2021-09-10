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    20:56, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстан вернулись соотечественники из Афганистана

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    НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из Афганистана успешно эвакуирована группа людей казахской национальности. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
    «По поручению Главы государства К.К. Токаева сегодня из Афганистана успешно эвакуирована группа людей казахской национальности – қандастар. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН. Президент благодарит наших дипломатов и сотрудников всех ведомств, участвовавших в организации рейса», - написал Берик Уали в Facebook.






    Теги:
    Соотечественники Международная деятельность Главная Видео Афганистан
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