В Казахстан вернулись соотечественники из Афганистана

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из Афганистана успешно эвакуирована группа людей казахской национальности. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства К.К. Токаева сегодня из Афганистана успешно эвакуирована группа людей казахской национальности – қандастар. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН. Президент благодарит наших дипломатов и сотрудников всех ведомств, участвовавших в организации рейса», - написал Берик Уали в Facebook















