В Казахстан прибыла вакцина «Спутник V» от COVID-19
На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.
В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.
Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.
В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.
К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.
По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.
Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жёсткого локдауна.
В городе Нур-Султан на начальном этапе вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №2, №4, №6, №7, №9.