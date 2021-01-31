В Казахстан прибыла вакцина «Спутник V» от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жёсткого локдауна.

В городе Нур-Султан на начальном этапе вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №2, №4, №6, №7, №9.