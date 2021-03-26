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В Казахстан не пропустили более 700 тонн иностранных томатов

26 Марта 2021, 15:35
В Казахстан не пропустили более 700 тонн иностранных томатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В овощах был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Об этом сообщает Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

С начала года территориальными инспекциями комитета задержаны порядка 50 партий томатов из Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Турции. Их общий вес превысил 700 тонн.

Овощи запретили ввозить на территорию Казахстана из-за обнаружения в них вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV).

К слову, за отчетный период в страны-экспортеры комитет направил 297 нотификаций о несоответствии продукции фитосанитарных нормам и требованиям, в том числе 53 уведомления о выявлении вируса коричневой морщинистости плодов томата.


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