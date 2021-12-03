В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Шубин Сергей Валерьевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 000 евро.
Отмечается, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции фигуранта, в отсутствие договора между Казахстаном и Германии о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.
В настоящее время Шубин С.В. водворен в следственный изолятор города Нур-Султана.
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