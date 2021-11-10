В Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 ноября, по поручению Главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн. доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Comirnaty — торговое название матричной вакцины на основе РНК (мРНК), производимой американской компанией Pfizer и германской технологической компанией BioNTech. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом 21–28 дней.

Доставленные дозы позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации населения РК. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

Единым дистрибьютором прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, проведены мероприятия по подготовке к доставке и применению вакцины.

В соответствии с рекомендованными производителем требованиями к холодовой цепи были закуплены морозильные оборудования для хранения в режиме ультранизкой температуры -60 -90 Сo.

Также, закуплен необходимый запас шприцев для введения вакцины. Соответствующий персонал по вакцинации был обучен правильному обращению с вакциной и ее применению.

Вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Согласно результатам клинических исследований, эффективность ее составляет 95 процентов. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках, так называемого, разрешения на экстренные использования (Emergency Use Authorization, EUA).

Напомним, на территории Казахстана для вакцинации населения применялись следующие вакцины: «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax», «СоronaVac», «Sinopharm».