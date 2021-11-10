+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer

10 Ноября 2021 22:30
Поделиться:
В Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 ноября, по поручению Главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн. доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
На Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области Безопасна ли вакцинация от КВИ для беременных – ответ врача В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО

Comirnaty — торговое название матричной вакцины на основе РНК (мРНК), производимой американской компанией Pfizer и германской технологической компанией BioNTech. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом 21–28 дней.

Доставленные дозы позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации населения РК. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

Единым дистрибьютором прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, проведены мероприятия по подготовке к доставке и применению вакцины.

В соответствии с рекомендованными производителем требованиями к холодовой цепи были закуплены морозильные оборудования для хранения в режиме ультранизкой температуры -60 -90 Сo.

Также, закуплен необходимый запас шприцев для введения вакцины. Соответствующий персонал по вакцинации был обучен правильному обращению с вакциной и ее применению.

Вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Согласно результатам клинических исследований, эффективность ее составляет 95 процентов. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках, так называемого, разрешения на экстренные использования (Emergency Use Authorization, EUA).

Напомним, на территории Казахстана для вакцинации населения применялись следующие вакцины: «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax», «СоronaVac», «Sinopharm».


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
На Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
Безопасна ли вакцинация от КВИ для беременных – ответ врача
В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО
Популярное
1 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
2 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
3 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
6 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Читайте также
Если беременность не наступает после 12 месяцев, нужно обратиться к врачу – главный репродуктолог РК
«Технологией счастья» назвал главный репродуктолог страны программу ЭКО
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив