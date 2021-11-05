В «Казахфильме» не будет перекосов в сторону тех или иных жанров – Айдар Баталов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди 10 национальных проектов, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, важное место отводится Нацпроекту «Ұлттық рухани жаңғыру». О задачах, стоящих в рамках Нацпроекта перед АО «Казахфильм», в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-президент компании по производству Айдар Баталов.

– Айдар Аскарович, какие задачи поставлены перед «Казахфильмом» в рамках национального проекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру»?

– Наша первая задача в рамках «Ұлттық Рухани Жаңғыру» – это организация творческого объединения «Казаханимация», с созданием более 30 рабочих мест. Планируется выпуск 5 анимационных фильмов ежегодно – это предварительный план. Мы рассчитываем производить анимационные фильмы в разных формах. В том числе, анимационные телесериалы, какие-нибудь малые формы. Это будут не только мультфильмы для широкого экрана, но, в том числе, для телевидения и для Digital. Мы уже ищем сценарии, намереваемся заключить меморандумы с издательскими домами, чтобы, возможно, экранизировать какие-то вещи, которые уже есть в печатном виде. Какие-то бестселлеры, истории, которые хорошо продаются. Возможно, мы будем на их основе писать сценарии и потом рассматривать для производства. В целом, это все будет делаться в рамках «Казаханимации».

Вторая задача, поставленная перед киностудией, называется «Отандық алтын мұрағат». В рамках этого проекта планируется оцифровка и реставрация 30 фильмов, созданных в период СССР. Ежегодно будет реставрироваться по 6-7 фильмов.

Как вы знаете, исходные материалы фильмов, снятых в республиках в период СССР, согласно установленному алгоритму кинопроизводства, передавались на хранение в Госфильмофонд России, расположенный в Подмосковье (Белые Столбы). Оригиналы плёнок с казахстанскими фильмами хранятся в Госфильмофонде России и являются его собственностью. Среди картин, находящихся в Белых Столбах, произведения классиков казахского кино, таких как Султан Ходжиков, Абдулла Карсакбаев, Виктор Чугунов и многих других. В планах есть оцифровка этих фильмов.

Третья задача – это «Доступное кино». Проектом планируется осуществление аудиодескрипции и субтитрирование для людей с нарушениями слуха и зрения. Собственно, эту работу мы, совместно с Государственным Центром поддержки национального кино, проводили и раньше. Фильмы, которые создаются с 2019 года, у них уже есть аудиодескрипция и субтитрирование. Поэтому, можно сказать, что эта задача уже решается.

Четвертая задача – это создание онлайн-кинотеатра для размещения казахстанского контента с целью монетизации. У нас уже сейчас есть пилотный проект с использованием уже существующих платформ – BeeTV, Mobi TV, Теlе2 TV. Мы ведем этот экспериментальный проект с весны этого года, смотрим, какой контент интересен людям, за что они готовы платить. Какие жанры более интересны. Эта работа ведется, чтобы на следующий год начать создание собственной стриминговой-платформы, полностью казахскоязычной, которая соберет в себя весь контент, созданный за последние годы не только «Казахфильмом», но и частными студиями, в том числе и качественно дублированный контент.

– Какие планы у компании по решению задачи развития государственного языка?

– Вообще, сейчас до 80% фильмов наша киностудия выпускает на государственном языке, что, в целом, воспринимается положительно, особенно молодежной аудиторией. Что касается дубляжа, то эта работа также продолжается. В этом году мы продублировали 16 фильмов, в том числе документальные, наши новые картины. Учитывая, что Закон о языке развивается, субтитры на иностранных фильмах – это только первый шаг для дальнейшего дублирования. Мы ведем плановую работу по развитию государственного языка посредством выпуска фильмов на государственном языке и дубляжа фильмов – художественных, анимационных и документальных, в том числе и иностранного производства. Далее, в рамках предстоящей модернизации студии, планируется увеличить объем и мощность производства.

В конечном счете, мы хотим, чтобы с нашей компанией имели дело большинство выпускаемых картин, потому что мы даем гарантию качественного перевода на государственный язык. Потому что мы - все-таки подведомственная организация, мы постоянно на связи с Комитетом по развитию языка, у нас очень компетентный редактор. У нас качество дубляжа одно из лучших в стране. Это, собственно, и есть одно из направлений развития государственного языка. Ну и, конечно, есть выпуск фильмов на казахском языке.

– Как будет «Казахфильм» решать задачу развития новых возможностей для молодежи?

– В первую очередь, хотелось бы отметить инициативу президента киностудии «Казахфильм» и главного ректора Алматы Менеджмент Университета (AlmaU). По их совместной инициативе открывается факультет режиссуры, продюсирования и сценарного искусства на территории «Казахфильма». При опыте работы в сфере образования, которым обладает университет, налаженной системе обучения – и с нашей стороны мы помогаем, – студенты могут сразу после процесса обучения присутствовать на съемочных площадках, получать какие-то подработки и, конечно, обмениваться опытом. Это одно из самых приоритетных направлений у нас сейчас. Ну и, прежде всего, это кадры для нас. Потому что в киноиндустрии есть кадровый голод, особенно на редкие профессии. Все хотят быть режиссерами, продюсерами, операторами. Но, на такие специальности, как инженер монтажа, компьютерная графика, фокус-пуллер, художник по свету и другие – там есть кадровый голод. Люди либо уезжают, либо просто не происходит передачи опыта от старшего поколения к младшему, в силу того, что этих профессий раньше не было. Компьютерная графика, моделирование, анимация в 3D – это все новые профессии, которые надо осваивать, и там кадров мало. И вот, такая инициатива была выдвинута, и у нас подписан меморандум о создании Школы медиа и кино нового формата – Media&Film School.

Конечно, мы сотрудничаем с университетами, где уже есть факультеты кинематографии. Это Университет «Туран», Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, а также «Шабыт» в Нур-Султане. В принципе, у нас всегда есть квоты для молодежи. Другой вопрос, что молодежь не хочет начинать с рядовых позиций, а сразу хочет быть в управлении. Есть, конечно, и кадры, которые приходят и начинают с низов, и это радует.

Мы также мониторим рынок, смотрим работы молодых режиссеров, работающих в свободном рынке, которые делают клипы, ролики, всякого рода рекламу, и привлекаем эти кадры к производству фильмов для широкого проката. Эта работа у нас в производственном отделе налажена.

– В последние годы «Казахфильм» увеличил производство фильмов. Планируется ли дальнейшее наращивание выпуска фильмов, и на какие жанры будет делаться акцент в будущем?

– Есть Государственный центр поддержки национального кино, у них есть тематические планы и они производят социально значимые фильмы. «Казахфильм» тоже движется в этом направлении, потому что мы - подведомственная организация. Но мы при этом - производственная компания, мы фабрика. И мы видим рынок, мы видим, что люди действительно хотят смотреть. Поэтому на следующий год, когда будет одобрено финансирование 50 на 50 для «Казахфильма» и для НАО «ГЦПНК», когда у нас внутри будут проводиться собственные конкурсы для молодых режиссеров, сценаристов и команд, будет определенная квота. То есть, не будет перекосов в сторону только исторического кино, или только коммерческого кино для широкого проката. Мы планируем сделать квоту, чтобы были и исторические фильмы, и документальные, а также мы планируем возродить дебют. И, конечно, фильмы для широкого проката. Потому что киностудия получает целевые средства от акционера – Министерства культуры и спорта – только на производство. А на содержание студии мы сами зарабатываем. Поэтому нам нужно, чтобы определенная доля фильмов была для широкого проката. Такие жанры, как комедия, приключения, фэнтези. Но, конечно же, это будет зависеть от общего бюджета, потому что исторические фильмы о великих личностях требуют значительных вложений средств, которые очень сложно, иногда и невозможно, окупить в широком прокате. Если бюджет фильма очень большой, у нас иногда объем рынка не позволяет заработать на такого рода фильме.

Поэтому, наверное, дело будет зависеть от разумного квотирования каждого из жанров. Чтобы мы компенсировали затраты на историческое кино доходами от других жанров.

Конечно, у нас постоянно ведется работа по дистрибьюции, по продаже имеющегося контента на другие рынки. Мы называем их «второе» и «третье» окно дистрибьюции. Первое окно – это широкий прокат, второе окно – телевидение, третье окно – Digital и стриминги. С этого тоже идет доход. Мы собираем аналитику, это очень важно. Мы сейчас сотрудничаем с Билайн, и мы можем видеть, какие жанры популярны среди населения, на какие жанры люди готовы ходить. Допустим, популярна спортивная драма, популярны комедии с национальным колоритом, приключенческие картины. Также популярно кино об исторических личностях. Не пользуется популярностью такое кино, как хоррор, мелодрама. Мюзиклы достаточно тяжело идут, хотя у нас есть один проект, мы его заканчиваем, а в следующем году выпустим в прокат и посмотрим.

Вообще, кинематограф – рискованный бизнес в целом. Во всем мире это бизнес высокого риска. Предугадать заранее, на что пойдет зритель, что будет ему интересно – очень сложно. Мы собираем аналитику и пытаемся выбрать направление, куда мы могли бы двигаться, какое кино мы могли бы производить.

Но, однозначно, социально значимое кино, историческое кино – оно будет. В то же время, мы хотим, чтобы была возможность для молодых режиссеров, для режиссеров коммерческой направленности приходить в студию со своими проектами и производить их.

– Спасибо за беседу!

Фото: kazakhfilmstudios.kz