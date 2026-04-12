В Катаре объявили о полном возобновлении судоходства в дневное время суток

— Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00, — говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook министерством транспорта эмирата.

Согласно заявлению, выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности. Министерство призвало всех участников морского сообщения строго соблюдать данные указания, а также обеспечивать наличие и исправность необходимого оборудования безопасности на борту до выхода в море.