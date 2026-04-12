РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:51, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    В Катаре объявили о полном возобновлении судоходства в дневное время суток

    Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства для всех типов морского транспорта с 12 апреля в период с 06:00 до 18:00, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Катар инициирует экстренный саммит после удара Израиля по Дохе
    Фото: unsplash

    — Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00, — говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook министерством транспорта эмирата.

    Согласно заявлению, выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности. Министерство призвало всех участников морского сообщения строго соблюдать данные указания, а также обеспечивать наличие и исправность необходимого оборудования безопасности на борту до выхода в море.

    Теги:
    Катар Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Судоходство
    Сара Болат
    Сейчас читают