В Катаре объявили о полном возобновлении судоходства в дневное время суток
Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства для всех типов морского транспорта с 12 апреля в период с 06:00 до 18:00, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00, — говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook министерством транспорта эмирата.
Согласно заявлению, выходить в море круглосуточно разрешается только тем судам, которые имеют лицензии на ведение рыболовной деятельности. Министерство призвало всех участников морского сообщения строго соблюдать данные указания, а также обеспечивать наличие и исправность необходимого оборудования безопасности на борту до выхода в море.