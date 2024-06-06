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    02:28, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    В Каспийском море утонул двухлетний ребёнок

    утонул, надувной круг, батып кетті
    Фото: Kazinform

    В Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Причина — нарушения требований и норм правил поведения на воде.

    Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой. 

    — Соблюдайте правила безопасности на воде, а именно не оставляйте детей без присмотра, — призывают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось об утонувших детях в ВКО и Кызылодинской области.

    Теги:
    МЧС Каспийское море Регионы Казахстана Дети Вода Происшествия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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