В Каспийском море утонул двухлетний ребёнок

В Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Причина — нарушения требований и норм правил поведения на воде.

Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой.

— Соблюдайте правила безопасности на воде, а именно не оставляйте детей без присмотра, — призывают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось об утонувших детях в ВКО и Кызылодинской области.