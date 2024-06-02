В ВКО утонул ребенок, оставшийся без присмотра родителей

Сегодня в ВКО на реке Уланка, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок 2021 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

1 июня также двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области.

Погибшие купались в необорудованном для этого месте.

МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра.

Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.