17:51, 02 Июнь 2024 | GMT +6
В ВКО утонул ребенок, оставшийся без присмотра родителей
Сегодня в ВКО на реке Уланка, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок 2021 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
1 июня также двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области.
Погибшие купались в необорудованном для этого месте.
МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра.
Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.