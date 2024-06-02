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    17:51, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    В ВКО утонул ребенок, оставшийся без присмотра родителей

    Двое мужчин утонули в Кульсары
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодня в ВКО на реке Уланка, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок 2021 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    1 июня также двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области. 

    Погибшие купались в необорудованном для этого месте.

    МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра.

    Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112. 

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Реки Происшествия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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