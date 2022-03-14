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В Kaspi.kz опровергли слухи о прекращении работы холдинга в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Марта 2022, 18:54
В Kaspi.kz опровергли слухи о прекращении работы холдинга в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере WhatsApp распространяются сообщения о том, что Kaspi.kz прекращает свою работу в Казахстане в связи с политической ситуацией в мире. Пользователи также сообщают о том, что уже сейчас в банке невозможно получить кредит или рассрочку. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Председатель правления холдинга Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выступил с обращением на своем YouTube-канале. Об уходе банка с казахстанского рынка он не заявлял.

«Рассылки по поводу банкротства Kaspi. Это полный бред. Я руковожу Kaspi с 2007 года, вот уже почти 15 лет. Несу личную ответственность за наши успехи и работу. Мы много сделали для страны, нас любят клиенты, и понятно, что многие недоброжелатели и нехорошие люди завидуют, проплачивают распространение лжи, устраивают провокации и стараются нам нагадить. Мы никогда не подводили и не подведем наших любимых клиентов. Спасибо каждому из вас, что вы нам доверяете! Мы всегда работаем на благо страны, казахстанцев и каждого нашего любимого клиента», — сказал он.

«В приложении Kaspi.kz в настоящий момент доступны функции по подаче заявки на получение кредита или рассрочки. Ни на официальном сайте холдинга, ни в его социальных сетях информации о приостановке выдачи займов нет», - сообщает Stopfake.kz.


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