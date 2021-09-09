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    14:58, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Каркаралинске открыли памятник матери Великой степи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На въезде в город Каркаралинск установили памятник Каркабат-ана, которую называют матерью Великой степи. В церемонии открытия приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, общественные деятели, творческая интеллигенция и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного акимата.

    Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом – 7,5 метров. Автор скульптуры – Бейбит Мустафин. Инициатором создания памятника является ректор Центрально-Казахстанской Академии Бактыбай Жунусов.

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек на открытии памятника отметил, что Каркабат-ана – один из символов единства народа, патриотизма и добропорядочности.

    «Каркабат-ана называют великой матерью всех матерей. Она олицетворение всех добрых качеств матерей казахской степи, мать всего народа. Мудрость, жизненный путь и образ Каркабат-ана станет примером для подрастающего и будущего поколений», – сказал Женис Касымбек.

    По преданию, младший сын Каркабат Болаткожа был прозван Каракесеком.

    «Имя матери сыновей (от великого Казыбек би до героя-космонавта Токтара Аубакирова), оставивших след в истории казахского народа, никогда не будет забыто. Этот памятник необходим для воспитания будущих поколений», – подчеркнул председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет.


    Теги:
    Культура Акимат Карагандинская область Общество
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