+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Каратау сгорела емкость с мазутом в котельной

9 Ноября 2021 20:50
Поделиться:
В Каратау сгорела емкость с мазутом в котельной

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Каратау Таласского района Жамбылской области на территории многофункционального предприятия «Игілік» (котельная) воспламенилась недействующая емкость в аварийном состоянии с остатками мазута на дне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС области в Instagram.

Новости по теме
Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы
В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков Двое детей отравились угарным газом в СКО Причиной пожара площадью 40 га могла стать спичка – спасатели СКО

Сообщение в дежурную службу ДЧС Жамбылской области поступило в 15 часов 58 минут.

На место пожара выехали - оперативная группа Отдела по ЧС Таласского района,12 человек личного состава и 3 единицы техники Пожарной части № 12.

Пожар ликвидирован в 17 часов 00 минут. Информации о жертвах и пострадавших нет. Предварительная причина – несоблюдение техники безопасности при сварочных работах во время демонтажа емкости.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #Видео   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы
В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков
Двое детей отравились угарным газом в СКО
Причиной пожара площадью 40 га могла стать спичка – спасатели СКО
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
4 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
5 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
6 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Читайте также
Двое детей отравились угарным газом в СКО
Сильный пожар уничтожил крышу дачного дома в Шымкенте
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив