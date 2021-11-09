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В Каратау сгорела емкость с мазутом в котельной
9 Ноября 2021 20:50
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ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Каратау Таласского района Жамбылской области на территории многофункционального предприятия «Игілік» (котельная) воспламенилась недействующая емкость в аварийном состоянии с остатками мазута на дне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС области в Instagram.
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Сообщение в дежурную службу ДЧС Жамбылской области поступило в 15 часов 58 минут.
На место пожара выехали - оперативная группа Отдела по ЧС Таласского района,12 человек личного состава и 3 единицы техники Пожарной части № 12.
Пожар ликвидирован в 17 часов 00 минут. Информации о жертвах и пострадавших нет. Предварительная причина – несоблюдение техники безопасности при сварочных работах во время демонтажа емкости.
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