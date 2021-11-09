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В Каратау к 30-летию Независимости открыли новый парк

9 Ноября 2021 13:07
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В Каратау к 30-летию Независимости открыли новый парк

КАРАТАУ. КАЗИНФОРМ - Новое место для отдыха и активного образа жизни появилось у жителей города Каратау в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

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В одном из микрорайонов города открылся новый парк, возведенный на средства ТОО «Казфосфат» в рамках социальной ответственности предприятия.

Развитие и восстановление моногородов – одно из важнейших направлений деятельности «Казфосфата», имеющего свои производства в таких моногородах области, как Каратау и Жанатас. В Каратау на предприятии работают порядка 600 человек.

В торжественной церемонии открытия парка приняли участие руководство области, предприятия, жители города Каратау.

На месте, где до недавнего времени был пустырь, появились детские, игровые и спортивные площадки, построено поле для мини-футбола и баскетбола, установлены скамейки и беседки, проведено освещение, разбиты газоны, высажены саженцы деревьев. Спортивные площадки имеют дополнительное освещение, чтобы каратаусцы могли заниматься спортом в удобное для них время.

«Именно здесь, в Каратау и Жанатасе, где наше предприятие «Казфосфат» имеет свои производства, мы активно реализуем наши социальные проекты. Для нас важно, чтобы наши работники имели хорошие условия для отдыха, занятий спортом. Поэтому в наших планах – до конца года реализовать ещё ряд конкретных социальных проектов», - отметил генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланов.

Пришедшие на открытие каратаусцы по достоинству оценили новый парк.

«Если и в дальнейшем руководство «Казфосфата» будет вести такое строительство, будут такие добрые дела, то, конечно, город будет развиваться», - уверен почетный житель Таласского района Лес Нурулы.

А юные каратаусцы решили сразу же опробовать новые площадки.

«Хотела бы поблагодарить за эту площадку, которая сделана для горожан и, в первую очередь, для молодежи. До этого здесь было пусто, а сейчас здесь играют дети. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше таких мест. Сама люблю играть в баскетбол, волейбол и с удовольствием будут приходить сюда», - сказала студентка Каратауского строительно-технического колледжа Жанбота Ерболкызы.


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#Жамбылская область   #Строительство   #Регионы   #30 лет Независимости  
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