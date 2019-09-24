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В Карагандинской области завершается уборка урожая

24 Сентября 2019 13:43
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В Карагандинской области завершается уборка урожая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомился с ходом уборочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона побывал в трёх районах: Бухар-Жырауском, Осакаровском и Нуринском.

В Бухар-Жырауском районе уборочная кампания завершена на 72%.

«По рабочему плану мы должны до 1 октября собрать зерновые. До 6 октября - картофель и овощи. Если дождей не будет, то всё завершим в срок», - рассказал аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов.

В этом районе расположены 2 крупных крестьянских хозяйства - ТОО «Нур СХ» и ТОО «Баймырза Агро 2018». Последнее работает всего год, но уже добилось результата. Предприятие занимается выращиванием картофеля и овощей.

«В этом году мы посадили 140 га картофеля. Построили складской комплекс, который сейчас утепляем. До конца октября планируем полностью закончить работы. В нём расположены 4 склада, каждый рассчитан на 760 тонн. На данный момент на склады загружаем картофель, комплекс заполнен уже наполовину», - говорит учредитель ТОО «Баймырза Агро 2018» Ержан Нашаров.

А в Осакаровском районе планируют завершить сбор урожая до конца сентября. Общая площадь посевов составляет 318 тыс. га. На 211 тыс. зерно уже убрали. Это 66% от общего количества.

Здесь же акиму области показали, как используются элементы цифровизации в аграрном бизнесе.

«В прошлом году в пилотном режиме мы запустили у себя в хозяйстве элементы цифровизации. И были признаны в Казахстане лидерами в этой сфере. Проект был рассчитан на 500 га. А в этом году площадь увеличили до 4 тыс. га. Мы можем по компьютеру каждое поле отслеживать отдельно. Каждые 2-3 дня делаются спутниковые снимки. Подключаясь к комбайну, мы можем отследить, к примеру, влажность и другие параметры. Комбайны рисуют карту урожайности - это самый главный элемент. Она ложится в основу будущего посева», - объяснил директор ТОО «Найдоровское» Павел Лущак.

«Помогает вам переход на цифровизацию? Есть ли эффект?» - спросил Женис Касымбек.

«Конечно, помогает, и эффект есть. Например, в прошлом году у нас была рекордная по области урожайность. В этом году таких показателей нет, поскольку 49 дней летом не было дождя. Но даже в этом случае наш показатель в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по области», - говорит Павел Лущак.

Уборочные работы в Нуринском районе тоже идут по графику.

«С 13 сентября начали плотную уборку зерна, и за 21 день планируем собрать всё. А с 18 сентября собираем картофель. Если позволит погода, то всё завершим в срок», - заверил аким Нуринского района Аян Шалмаганбетов.

Аким области после того, как ознакомился с ходом уборочных работ, подвёл итоги и дал несколько поручений. Часть из них касалась вопросов субсидирования.

«В целом, всё идёт по плану. Главное, чтобы погода не подвела нас всех. Урожайность хорошая. Но нужно решить вопросы субсидий и помочь нашим хозяйствам. Это необходимо сделать до конца года», - сказал Женис Касымбек.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Сенат, Урожай,
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Агата Мухамеджанова

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