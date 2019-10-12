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В Карагандинской области собрали 270 тысяч тонн картофеля
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году с полей Карагандинской области собрали 270 тысяч тонн картофеля. Этот показатель выше, чем в прошлом году. 2 100 тонн отправят в стабилизационный фонд региона. Это позволит не допустить роста цен на овощи зимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в Абайский район посетил крестьянское хозяйство «Шанс». Его руководитель Игорь Жабяк готов передать в стабфонд 500 тонн картофеля согласно меморандуму, подписанному с властями области.
Крестьянское хозяйство «Шанс» - одно из самых крупных в Карагандинской области. Здесь выращивают картофель, зерновые и кормовые культуры и разводят скот.
Урожай поставляют в Карагандинскую, Акмолинскую области и в Нур-Султан.
Это крестьянское хозяйство не единственное в регионе, участвующее в формировании продовольственного пояса столицы, созданного по поручению Елбасы.
К примеру, ТОО «Топарские теплицы» ежегодно отгружает около трети своего урожая в Нур-Султан. Так, только за первое полугодие этого года отсюда в столицу отправили 800 тонн овощей - огурцов, помидоров и перца.
ТОО «Топарские теплицы» обладает крупнейшими в стране площадями закрытого грунта - 20 гектаров. Основная часть урожая - огурцы и помидоры. Ещё здесь выращивают лимоны, апельсины и, в качестве эксперимента, гуаву, папайю, гранат и хурму.
С января по август этого года общий вес собранного урожая составил 3 663 тысячи тонн.
Женис Касымбек побывал на предприятии и поговорил с директором Султаном Мурсалимовым. По его словам, сейчас главная проблема для теплиц - освещение.
«Часть нового крытого комплекса, где растут огурцы, не освещена - не хватает мощности электрических сетей. Это напрямую влияет на урожайность. Если сейчас мы собираем по 43 тонны с квадратного метра, то с освещением могли бы собирать 100 тонн», - рассказал Султан Мурсалимов.
Кроме того, часть теплиц нуждается в модернизации и расширении. Это позволило бы выращивать здесь больше экзотических фруктов. А значит снабжать Карагандинскую область, столицу и жителей других регионов полезными и качественными продуктами отечественного производства.
В ходе рабочей поездки в Абайский район глава региона осмотрел дорогу, ведущую к посёлку Тасзаимка. Глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию, для того чтобы капитально её отремонтировать и поднять выше - во избежание весенних переливов.
Аким также ознакомился с работой центральной обогатительной фабрики «Восточная» и ГРЭС в Топаре. Серьёзных проблем на предприятиях нет. Вся работа здесь идёт в штатном режиме.
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