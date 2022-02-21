В Карагандинской области смягчают ограничительные меры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции в Карагандинской области будут смягчены ограничительные меры. В частности, теперь родителям или законным представителям детей разрешено входить в детсады и школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Юрий Залыгин. Документ вступит в силу 22 февраля.

С завтрашнего дня:

- лица с «зеленым» и «синим» статусами Ashyq смогут без ограничений посещать ТРЦ, торговые дома и сети, бассейны, игровые, ночные клубы, караоке и другие объекты бизнеса с соблюдением социальной дистанции и масочного режима;

- разрешена организация, проведение и посещение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- в кинотеатрах разрешен вход в кинозал с едой и напитками;

- сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских контор;

- сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме (при условии вакцинации сотрудников против COVID-19 можно работать без учета требований по процентному соотношению сотрудников на дистанционном и очном форматах. При этом допускается офлайн-работа всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев);

- отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев;

- разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации, без ПЦР-теста;

- отменена изоляция контактных лиц на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний;

- родителям или законным представителям детей разрешен вход в здание организаций образования.

При регистрации группового заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях домашний карантин для классов, групп и потоков будет длиться 10 суток. При этом введение карантина должно быть обусловлено заражением более 30% детей в одном классе (группе), в одной смене или в одном потоке. К занятиям после завершения домашнего карантина дети допускаются без сдачи ПЦР-тестов и предъявления справок.

Все люди, прибывшие в Казахстан через пункты пропуска через госграницу республики на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке). Справка действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы Казахстана;

Не требуется предоставление справки на детей в возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения; людям, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории Казахстана.

Разрешено использование вакцины Pfizer для:

- ревакцинации людей с ограниченными возможностями (инвалидов всех групп) и лиц старше 50 лет;

- вакцинации:

- людей с ограниченными возможностями (инвалидов всех групп);

- для завершения курса вакцинации (вторая доза) получившим первый компонент за пределами Казахстана.