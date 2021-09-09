В Карагандинской области проверили качество отремонтированных сельских дорог
Аким области Женис Касымбек побывал в Егиндыбулаке с рабочей поездкой. Главу региона интересовало строительство ФОКа, качество отремонтированных дорог и ряд других вопросов.
Напомним, жители Егиндыбулака неоднократно обращались к властям с просьбой создать условия для занятия массовым спортом. В этом году вопрос решился. Началось строительство ФОКа с трибунами на 100 мест. Здесь будут залы для бокса, борьбы, фитнеса и футбольное поле. Комплекс оборудуют современным спортинвентарём. Создадут все условия для тренировок.
Сейчас идёт монтаж металлоконструкций и строительство монолитных стен. Объект обещают сдать в 2022 году.
Также Женис Касымбек встретился с местными жителями и обсудил происходящие перемены в селе. Аксакалы говорят, что Егиндыбулак существенно преобразился за короткое время. Отремонтированы школа и Дом культуры, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские площадки, освещаются улицы, уделяется внимание дорогам.
В завершение поездки аким области поручил строителям дорог и спорткомплекса ускориться и выполнить все работы в срок.