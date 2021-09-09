В Карагандинской области проверили качество отремонтированных сельских дорог

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области, в селе Егиндыбулаке взялись за ремонт внутрисельских дорог. Средним ремонтом будет охвачено 70%. Деньги выделены по программе «Ауыл – Ел бесігі». Заасфальтировано уже больше 50%. Подрядчик обещает завершить работы до конца октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Женис Касымбек побывал в Егиндыбулаке с рабочей поездкой. Главу региона интересовало строительство ФОКа, качество отремонтированных дорог и ряд других вопросов.

Напомним, жители Егиндыбулака неоднократно обращались к властям с просьбой создать условия для занятия массовым спортом. В этом году вопрос решился. Началось строительство ФОКа с трибунами на 100 мест. Здесь будут залы для бокса, борьбы, фитнеса и футбольное поле. Комплекс оборудуют современным спортинвентарём. Создадут все условия для тренировок.

Сейчас идёт монтаж металлоконструкций и строительство монолитных стен. Объект обещают сдать в 2022 году.

Также Женис Касымбек встретился с местными жителями и обсудил происходящие перемены в селе. Аксакалы говорят, что Егиндыбулак существенно преобразился за короткое время. Отремонтированы школа и Дом культуры, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские площадки, освещаются улицы, уделяется внимание дорогам.

В завершение поездки аким области поручил строителям дорог и спорткомплекса ускориться и выполнить все работы в срок.