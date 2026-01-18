В Карагандинской области полицейские нашли пропавших мужчин

Сообщение об их исчезновении поступило в дежурную часть 17 января в 11:45.

По предварительным данным, вечером 16 января мужчины выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser на поиски скота с зимовки Кварц в направлении зимовки Айда, после чего перестали выходить на связь.

В ходе поисков родственники обнаружили автомобиль вблизи зимовки Айда. Людей в салоне не оказалось. После этого сотрудники полиции организовали поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеров. Для обследования труднодоступной местности дополнительно был задействован вертолет ДЧС.

В результате сотрудники полиции нашли пропавших мужчин в возрасте 39 и 68 лет. В настоящее время их жизни и здоровью угрозы не представляет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в нескольких регионах Казахстана назначили новых руководителей департаментов полиции.