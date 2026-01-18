РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:43, 18 Январь 2026 | GMT +5

    В Карагандинской области полицейские нашли пропавших мужчин

    Полицейские Карагандинской области разыскали двух мужчин, пропавших в Абайском районе, передает агентство Kazinform.

    Фото: департамент полиции на транспорте

    Сообщение об их исчезновении поступило в дежурную часть 17 января в 11:45.

    По предварительным данным, вечером 16 января мужчины выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser на поиски скота с зимовки Кварц в направлении зимовки Айда, после чего перестали выходить на связь.

    В ходе поисков родственники обнаружили автомобиль вблизи зимовки Айда. Людей в салоне не оказалось. После этого сотрудники полиции организовали поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеров. Для обследования труднодоступной местности дополнительно был задействован вертолет ДЧС.

    В результате сотрудники полиции нашли пропавших мужчин в возрасте 39 и 68 лет. В настоящее время их жизни и здоровью угрозы не представляет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Отметим, что в нескольких регионах Казахстана назначили новых руководителей департаментов полиции.

