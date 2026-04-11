В Карагандинской области отстраняют от вождения по медицинским показаниям

По исковым заявлениям прокуроров 8 водителей уже лишены права управления транспортными средствами.

На рассмотрении судов находятся ещё 36 исков.

Также прокурорами внесено 11 представлений в адрес органов полиции, в рамках устранения нарушений начата исковая работа по 350 водителям.

Принятые меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, защиту жизни и здоровья граждан, а также снижение рисков для всех участников дорожного движения.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее сенатор предложил отправлять лишенных прав водителей на пересдачу экзаменов на знание ПДД.