    11 Апрель 2026

    В Карагандинской области отстраняют от вождения по медицинским показаниям

    Прокуратурой Карагандинской области проведён анализ соблюдения законодательства в части прекращения права управления транспортными средствами водителями, состояние здоровья которых препятствует безопасному участию в дорожном движении, передает агентство Kazinform.

    Водители
    Фото: freepik.com

    По исковым заявлениям прокуроров 8 водителей уже лишены права управления транспортными средствами.

    На рассмотрении судов находятся ещё 36 исков.

    Также прокурорами внесено 11 представлений в адрес органов полиции, в рамках устранения нарушений начата исковая работа по 350 водителям.

    Принятые меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, защиту жизни и здоровья граждан, а также снижение рисков для всех участников дорожного движения.

    Работа в данном направлении будет продолжена.

    Ранее сенатор предложил отправлять лишенных прав водителей на пересдачу экзаменов на знание ПДД. 

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
