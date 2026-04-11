В Карагандинской области отстраняют от вождения по медицинским показаниям
Прокуратурой Карагандинской области проведён анализ соблюдения законодательства в части прекращения права управления транспортными средствами водителями, состояние здоровья которых препятствует безопасному участию в дорожном движении, передает агентство Kazinform.
По исковым заявлениям прокуроров 8 водителей уже лишены права управления транспортными средствами.
На рассмотрении судов находятся ещё 36 исков.
Также прокурорами внесено 11 представлений в адрес органов полиции, в рамках устранения нарушений начата исковая работа по 350 водителям.
Принятые меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, защиту жизни и здоровья граждан, а также снижение рисков для всех участников дорожного движения.
Работа в данном направлении будет продолжена.
