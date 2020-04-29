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В Карагандинской области к 1 мая запустили челлендж #ҰлтТағамдары

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2020, 09:51
В Карагандинской области к 1 мая запустили челлендж #ҰлтТағамдары

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ко Дню единства народа Казахстана в Карагандинской области запустили челлендж по приготовлению национальных блюд #ҰлтТағамдары. Он продлится до 30 апреля. Приготовленные блюда раздадут многодетным семьям, медработникам и тем, кто дежурит на блокпостах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Мероприятие организовала АНК Карагандинской области совместно с Управлением внутренней политики.

«Челлендж по приготовлению национальных блюд 27 апреля охватил Караганду, Балхаш, Абайский, Актогайский и Бухар-Жырауский районы. 28 апреля челлендж продолжился в Каражале, Приозёрске, Жанааркинском, Каркаралинском и Нуринском районах. 29 апреля волонтёры раздадут национальные блюда в Сарани и Сатпаеве, в Осакаровском, Улытауском и Шетском районах. В завершающий день, 30 апреля, челлендж пройдёт в Караганде, Жезказгане, Темиртау и Шахтинске», - сообщили в АНК Карагандинской области.

Также в области к празднику организуют более 100 благотворительных мероприятий в рамках акции «Бiз бiргемiз», онлайн-концерты, в школах - онлайн-конкурсы, викторины и познавательные проекты.

На 2 мая запланирована онлайн-конференция «Модель ООН «Стратегия Ассамблеи - благополучие каждого» на базе регионального штаба «Жаңғыру жолы». В ней примут участие представители молодёжных организаций, студенты и школьники.

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Напомним, ранее представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана приняли участие в челлендже #Готовимвместедома по приготовлению блюд национальной кухни на сайте информационно-познавательного портала El.kz.


Карагандинская область   Культура   Акимат   АНК   Рухани жаңғыру  
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