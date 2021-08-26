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В Карагандинской академии МВД обсудили сотрудничество с университетом Аризоны

26 Августа 2021 13:25
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В Карагандинской академии МВД обсудили сотрудничество с университетом Аризоны

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской академии МВД обсудили возможность сотрудничества с университетом Аризоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках официального визита в Карагандинскую область, делегация Посольства Соединенных Штатов Америки и представители университета штата Аризона посетили Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова.

Это первый визит делегации университета штата Аризона в ведомственную организацию образования Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан, которые подчеркнули важность данной встречи для дальнейшего эффективного международного сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы коллаборации в сфере послевузовского образования и разработки совместных образовательных программ курсов повышения квалификации.

Кроме того, рассматривался вопрос взаимных визитов, прохождения стажировок молодыми учеными подразделений послевузовского образования учебных заведений и профессорско-преподавательским составом вузов.

По итогам встречи, стороны обозначили план дальнейшего взаимодействия, в соответствии со сферами интересов обоих учебных заведений и имеющимися у них возможностями. Также выразили готовность к подписанию Меморандума о сотрудничестве.

Напомним, 29 июля Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи в режиме видеоконференцсвязи с делегацией университета Аризоны (США) обсудил вопрос стратегического партнерства в области научного и академического развития между казахстанскими вузами и американским университетом.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу университета Аризона стать стратегическим партнером министерства образования и науки Республики Казахстан.

«За последние двадцать лет наша страна активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Партнерские отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности. Особенно важно сотрудничество в областях научных исследований и обмена студентов и преподавателей», – отметил Глава государства.


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#Внешняя политика Казахстана   #Карагандинская область   #Образование   #США   #МВД РК   #Сотрудничество   #Вооруженные силы  
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