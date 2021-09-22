В Караганде вспыхнул пожар на заводе по переработке вторсырья

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории завода по переработке вторсырья произошло возгорание автопокрышек на предварительной площади 1000 кв. метров, передает МИА «Казинформ».

«21 сентября в 19:28 поступило сообщение о пожаре по ул. Карпатская. На территории ТОО по переработке вторсырья происходит горение автопокрышек б/у на предварительной площади 1000 кв.м. Угрозы зданиям и жилым строениям нет. Горение происходит на открытой территории. Развернуто 4 боевых участка. На месте задействованы 12 единиц техники, в том числе автоцистерна емкостью 30 тонн, 45 человек личного состава ДЧС, а также пожарный поезд КТЖ емкостью 100 тонн», - сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области в Instagram.



