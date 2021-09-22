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    23:29, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Караганде вспыхнул пожар на заводе по переработке вторсырья

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории завода по переработке вторсырья произошло возгорание автопокрышек на предварительной площади 1000 кв. метров, передает МИА «Казинформ».

    «21 сентября в 19:28 поступило сообщение о пожаре по ул. Карпатская. На территории ТОО по переработке вторсырья происходит горение автопокрышек б/у на предварительной площади 1000 кв.м. Угрозы зданиям и жилым строениям нет. Горение происходит на открытой территории. Развернуто 4 боевых участка. На месте задействованы 12 единиц техники, в том числе автоцистерна емкостью 30 тонн, 45 человек личного состава ДЧС, а также пожарный поезд КТЖ емкостью 100 тонн», - сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области в Instagram.



    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Видео Происшествия
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