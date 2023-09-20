В Караганде сняли художественный фильм о дружбе и предательстве

В кинотеатре «Сарыжайлау» презентовали фильм «Бетпе-бет», снятый карагандинским телеканалом Saryarqa. Главные роли в картине сыграли актеры каздрамтеатра им С. Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Картина рассказывает о непростых обстоятельствах жизни, дружбе и предательстве. Представлен быт простых людей в первые годы после обретения Казахстаном независимости.

«Я рос в 90-е. И мне захотелось показать то время и как складывается жизнь сегодня. Мы снимали фильм в студии телеканала Saryarqa в нерабочее время, чтобы не мешать основной деятельности канала. На съемки у нас ушло три месяца», – говорит режиссер Каршыга Иген.

Хронометраж фильма – 55 минут. Картина заставляет задуматься и приводит к поиску ответов на вечные жизненные вопросы.

Главные роли исполнили актеры карагандинского каздрамтеатра имени Сакена Сейфуллина Мекен Кисыков, Кенес Жумабеков и Бауыржан Нурмаганбетов.

«Это первый шаг телеканала Saryarqa к большому кино. И мы, актеры, решили поддержать начинание. Сценарий мне очень понравился. Участвовать в съемках было интересно», – поделился заслуженный артист Казахстана Кенес Жумабеков.

«Это не первая моя роль в кино. Я уже играл в двух фильмах Каршыги Игена и в узбекской картине. В «Бетпе-бет» сыграл журналиста, который ведет прямой эфир. Для меня это хороший опыт», – рассказал молодой актер Бауыржан Нурмаганбетов.