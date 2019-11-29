В Караганде прошла XXII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана

Роль Елбасы в становлении и развитии независимости страны, укрепление мира и согласия, развитие гражданского общества - об этом говорили делегаты XXII сессии областной Ассамблеи народа Казахстана, состоявшейся под шаныраком Дома Дружбы Караганды. По традиции, этносообщество региона собирается в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Сессия началась с оргвопроса. Ежегодно происходит ротация общественных заместителей председателя областной АНК. С одобрения делегатов эти полномочия получили Увайс Джанаев, председатель областного чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах», и Бекзат Алтынбеков, председатель Совета общественного согласия, депутат областного маслихата.









«1 декабря мы отмечаем особый праздник - День Первого Президента. Эта дата стала логическим продолжением нашей независимости. Елбасы определил три ключа казахстанского успеха. Первое - единство всех казахстанцев, независимо от национальности и вероисповедания. Второе - толерантность, которая присуща всем нам вместе и каждому в отдельности. И третье - это общность исторической судьбы и единое будущее» , - отметил в своем выступлении аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Конфликты происходят из-за непонимания и нежелания договориться между собой, подчеркнул глава региона. Он затронул тему новых вызовов в глобальном мире.

На днях карагандинских меценатов отметили в Нур-Султане, сообщил Женис Касымбек. Награды получили члены АНК, предприниматели Иван Георгиади, Шамиль Осин и руководитель азербайджанского национально-культурного центра «Намус» Гюлага Векил-оглы Рзаев.









«Настоящим центром гражданских инициатив стал Дом Дружбы. На его базе созданы Центр активного долголетия, Дискуссионный клуб разговорного казахского языка «Мәміле», Школа молодых акынов и «Күй керуен». Реализуются научно-просветительские, исторические и краеведческие проекты», - продолжил аким области. - «Как и в любой семье, отношения всех граждан нашей общей страны - это непрерывный рабочий процесс, у которого не должно быть выходных и перерывов, потому что межэтническое согласие - это духовный незримый фундамент нашего процветания».

На сессии выступил гость из Литвы, профессор Вильнюсского университета, архитектор Альгис Вишнюнас. Он - потомок репрессированных, родившийся в Караганде. По его словам, в Литве ценят вклад Елбасы в сохранение исторической памяти и укрепление дружбы между странами. Доказательство тому - награждение Нурсултана Назарбаева орденом Великого князя Литовского Гедиминаса I степени.









О мудрости политики Елбасы и значимых решениях, способствующих укреплению мира и согласия в стране, говорили руководители этнокультурных объединений. Карагандинец Евгений Хисметов, поехавший добровольцем в Арыс на помощь пострадавшим, призвал сограждан вступать в ряды волонтеров. Молодежный активист из Шетского района Евгений Янке, выступив на казахском языке, отметил ценность идей программы «Рухани жаңғыру».

В завершение сессии аким области вручил руководителям этнокультурных объединений премии на развитие их центров.