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    01:37, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    В Караганде презентовали необычную книгу к юбилею Каныша Сатпаева

    В Караганде презентовали необычную книгу к юбилею Каныша Сатпаева
    Фото: акимат Карагандинской области

    К 125-летию доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика и первого президента Академии наук КазССР Каныша Сатпаева вышла в свет книга «Канышнаме». Она оформлена как золотой слиток и свободно помещается в карман одежды, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Автор 300 стихотворных строк о жизни и деятельности ученого — известный поэт, айтыскер Аспанбек Шугатаев.

    В Караганде презентовали необычную книгу к юбилею Каныша Сатпаева
    Фото: акимат Карагандинской области

    Книга оформлена в виде золотого слитка и свободно помещается в карман одежды.

    В Караганде презентовали необычную книгу к юбилею Каныша Сатпаева
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Я потомок ученого. К его юбилею решил выпустить книгу. Каныш Сатпаев в свое время побывал в Дели, Пекине, Лондоне и Париже, но никогда не был в городах Турции. В «Канышнаме» я решил «свозить» его туда. Книга напечатана в Турции и первая презентация прошла в Стамбуле. И сейчас, идя по следам своего прадеда, презентую ее в городах нашей страны. В планах издать книгу на четырех языках — казахском, русском, английском и турецком, — рассказал Аспанбек Шугатаев.

    Пока выпущено 2000 экземпляров на казахском языке. Их распределят по библиотекам, и часть поступит в продажу.

    Напомним, 12 апреля в Казахстане отмечается День науки, а кроме того в этот же день родился великий ученый и геолог Каныш Имантаевич Сатпаев — в текущем году страна отметила его 125-летний юбилей.

    Теги:
    Книги Культура Презентация Каныш Сатпаев Регионы Карагандинская область Караганда
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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