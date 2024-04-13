125-летие Каныша Сатпаева отпраздновали ученые-геологи в Алматы

12 апреля в Казахстане отмечается День науки, а кроме того в этот же день родился великий ученый и геолог Каныш Имантаевич Сатпаев — в текущем году страна празднует его 125-летний юбилей, передает агентство Kazinform.

Каныш Сатпаев был выдающимся ученым в области горнорудной геологии, внеся большой вклад в становление науки в Казахстане. Его основные труды посвящены исследованиям по горнорудной геологии и разведке месторождений минеральных ресурсов Казахстана. Среди научного наследия Каныша Сатпаева — труды о Жезказганском месторождении медных руд, где в ближайшее время запустится новый геологический кластер.

Фото: «Корпорация Казахмыс»

КазНИТУ имени Сатпаева, недавно отпраздновавший 90-летний юбилей, провел международную научно-техническую конференцию в день рождения великого академика.

На конференции с приветственным словом выступил председатель правления Корпорации «Казахмыс» Нурахмет Нуриев, который поздравил сотрудников Института с юбилеем и отметил, что в память о великом казахском геологе Каныше Сатпаеве Корпорация планирует провести реконструкцию ряда своих объектов в таких городах, как Жезказган и Сатпаев.

Фото: «Корпорация Казахмыс»

Значительную роль в развитии геологоразведки и передовых технологий в этой отрасли в Казахстане играет наука. Тесное сотрудничество ученых-геологов и производства позволило использовать новые наработки в практической плоскости.

— На практике мы смогли показать на весь Казахстан цех по рафинированию селена и переработке драгметального шлака по технологии, которая была разработана казахстанскими учеными. Цех введен в эксплуатацию в прошлом году в Балхаше, — рассказал Нурахмет Нуриев.

Кроме того, в этом году в Жезказгане открывается новый уникальный геологический кластер, аналогов которому нет в Центральной Азии. Было предложено присвоить ему имя академика Каныша Сатпаева.

Фото: «Корпорация Казахмыс»

В рамках конференции была проведена встреча представителей геологической отрасли, председателя правления «Казахмыс» Нурахмета Нуриева, ректора Satbayev University Мейрама Бегентаева, председателя комитета геологии Ерлана Акбарова и других.

Нуриев отметил, что совместно реализованные проекты в виде добровольного партнерства являются оптимальным решением тех или иных вопросов. Одним из примеров такого сотрудничества может стать реновация предприятия в Жезказгане, которому, по признанию Нуриева, уже десятки лет.

Завод требует вложений, которые могут оказаться потраченными впустую, если к делу не будут привлечены ученые, отметил он. Также наука призвана помочь производству и в других вопросах.

— Борьба с примесями при извлечении руд — одно из направлений. Помимо этого, возникло много вопросов, связанных с рекультивацией почвы, с рациональным управлением водными ресурсам. В регионах нашего присутствия это — значительная проблема, которая требует научного подхода в решении. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве, — сообщил председатель правления Корпорации «Казахмыс».

Между тем, ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев подчеркнул, что ученым необходимо предвосхищать проблемы, которые могут возникнуть на производстве, а также проводить гидрогеологические исследования перед запуском завода.

Это позволит не только решить потенциальные трудности производства, подходя к их решению комплексно, но и возродить ту «Сатпаевскую школу», которая создавалась академиком, сообщил ректор.