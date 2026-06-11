В Караганде появился первый инклюзивный отряд «Жасыл ел»

Новый сезон молодежного трудового движения объединил две тысячи участников со всей Карагандинской области. Одним из главных новшеств стало расширение инклюзивного направления, которое теперь стало полноценной частью проекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде дан старт 22-му трудовому сезону молодежных отрядов «Жасыл ел». В течение лета около двух тысяч молодых людей будут заниматься благоустройством населенных пунктов, озеленением общественных пространств и поддержанием порядка в парках и скверах региона.

Фото: Kazinform

Особое внимание в этом году уделено развитию инклюзивного направления. Если в прошлом сезоне оно реализовывалось в пилотном формате, то теперь стало полноценной частью проекта. В состав первого инклюзивного отряда вошли 40 человек.

Как отметил руководитель областного филиала республиканского штаба «Жасыл ел» Султан Шаймаганбет, одна из ключевых задач проекта – предоставить молодежи возможность получить первый трудовой опыт и собственный заработок.

Наряду с трудовыми отрядами продолжат работу экологические патрули. Их участники будут следить за чистотой парков, дворов и общественных пространств, а также участвовать в мероприятиях по продвижению республиканской инициативы «Таза Қазақстан».

Фото: Kazinform

В программе сезона предусмотрены экологические акции, просветительские встречи и мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде и повышение экологической культуры среди молодежи.

При наборе участников преимущество отдавалось представителям социально уязвимых категорий населения. Прием заявок проводился в электронном формате через специальный сайт, а для обеспечения прозрачности внедрена цифровая система учета рабочего времени с использованием QR-кодов.

Официальное открытие нового сезона прошло в Центральном парке Караганды и сопровождалось праздничным концертом с участием популярных казахстанских исполнителей.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи молодых алматинцев трудоустроят в рамках проекта «Жасыл ел».