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В Караганде и Темиртау первые потребители подключены к природному газу

30 Ноября 2021 18:30
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В Караганде и Темиртау первые потребители подключены к природному газу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Национальная компания АО «КазТрансГаз», ко дню Первого Президента и в канун 30-летия Независимости подключила к газоснабжению первых потребителей Караганды и Темиртау. Долгожданное голубое топливо стало доступным для жителей данного региона благодаря построенному магистральному газопроводу «Сарыарка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

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Огромную благодарность выразил пенсионер Вячеслав Бражников.

«Моя радость и спасение мое, честное слово. Сейчас мне не надо таскать уголь. Вот включил и всю ночь не надо смотреть. Жалко, что жена не дожила до этого счастья. Благодарен компании «КазТрансГаз». Сотрудники очень вежливые, помогали до тех пор, пока не подключили газ. Выражаю благодарность всем», - сказал пенсионер.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отметил, что газ обеспечит город теплом, улучшит экологическую ситуацию и поможет создать дополнительные условия для экономического роста.

«Уже запущен газопровод первой очереди и первый пусковой комплекс, что позволило газифицировать 1584 дома. Завершено строительство, подписаны документы и объект передан в доверительное управление АО «КазТрансГаз Аймак», - рассказал аким области. По его словам, в следующем году планируется переход к газу «АрселорМиттал Темиртау». Это позволит снизить вредные выбросы на 30% к 2025 году.


В следующем году планируется запуск газопровода 2-й очереди и подключение 2231 дома в селе Новоузенка, районе Медсанчасть и завода ЖБИ. В дальнейшем планируется строительство еще трех комплексов и подключение к газу 8690 домов в микрорайонах Старый аэропорт, Федоровка, Кунгей.

Как отметил директор Карагандинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Талгат Кызылбаев, для региона это очень важное событие. «Газификация всегда положительно влияет на развитие населенных пунктов, создает перспективы для дальнейшего роста производственной и социальной сферы. Надеемся, что с приходом газа получит новый импульс жилищное строительство, будут профинансированы важные инфраструктурные проекты, дорожное строительство, получат поддержку предприятия малого и среднего бизнеса» - сказал Талгат Кызылбаев.

Карагандинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» был создан в ноябре 2019 года. В его задачи входит транспортировка газа по распределительным системам и газоснабжение конечных потребителей области.

Работа с потребителями строится по принципу одного окна. Здесь можно подать заявление на подключение к газу, задать интересующие вопросы, получить документы и технические условия на подключение или отключение.


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#Карагандинская область   #Газификация  
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