В Karabatan Utility Solutions прокомментировали ситуацию вокруг озера в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В компании Karabatan Utility Solutions прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг озера близ газовой электростанции в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

Об проблемах с экологией на озере возле электростанции предприятия Karabatan Utility Solutions сообщал Telegram-канал Kozachkov offside.

«Касательно экологической ситуации на озере близ газовой электростанции Karabatan Utility Solutions, сообщаем, что угрозы экологии нет. В период строительства, при сдаче в эксплуатацию и запуске проекта экологи регулярно брали соответствующие пробы, результаты которых не подтвердили присутствие в воде каких-либо примесей или загрязнений», - заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, руководство «KUS» готово инициировать и провести повторный анализ с забором проб в присутствии компетентных органов, представителей гражданской общественности и представителей компании, для того, чтобы исключить любые попытки вмешательства в процесс с целью повлиять на результаты экспертизы.

На сегодняшний день экологи вынесли предписание о возврате озера в исходное состояние, при котором уровень воды в нём должен заметно сократиться. Также на Karabatan Utility Solutions наложен штраф в размере 10 млн тенге, который был перенаправлен подрядчику, компании Bazis Construction, которая была определена застройщиком электростанции. Штраф наложен за то, что при проектировании не было предусмотрено прудоиспарение. Это стало причиной, по которой при строительстве цеха водоподготовки некуда было сливать воду. В результате было принято решение сливать её в озеро, чем сегодня справедливо возмущены местные жители.

Также в ТОО «KUS» заявили, что не сливают техническую воду в озеро, так как предприятие работает по принципу нулевых стоков. То есть специальная установка ZLD позволяет перерабатывать сточные воды для повторного использования.

Согласно предписанию, компания обязана вернуть водоем в исходное состояние в срок до 31 июля 2023 года. Однако на сегодняшний день все резервуары ТОО заполнены из-за того, что главный потребитель воды, предприятие KPI, остановило свою работу до 25 июля. Поэтому, забор и переработка воды из озера пока невозможны.

Также в «KUS» прокомментировали ситуацию с протекающей кровлей в одном из зданий газовой электростанции. Видео было размещено на Telegram-канале Kozachkov offside.

«18 июня на территории области прошел сильный ливень, из-за чего произошла протечка внутри кровельных и ливневых систем. Это привело к частичному затоплению производственных зданий», - отметили в компании и заявили, что 20 июня 2023 года в адрес ТОО «Bazis Construction» направлено претензионное письмо с требованием устранения последствий протекания и проведения мероприятий для предотвращения повторения аналогичной ситуации.

В Товариществе подчеркнули, что Karabatan Utility Solutions находится на гарантийном обслуживании у подрядчика до 2025 года.

Работы по восстановлению и замене оборудования начаты и проводятся в рамках гарантийных обязательств, их планируют завершить до 31 июля этого года.

В компании отметили, что электростанция работает в штатном режиме, нет никаких перебоев в работе станции или отдельных ее блоков, в том числе там, где была повреждена кровля.