В Карабахе трое граждан Азербайджана подорвались на мине

БАКУ. ТАСС - АЗЕРТАДЖ- КАЗИНФОРМ - Трое граждан Азербайджана подорвались на мине на территории Физулинского района, перешедшей под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу сообщила генпрокуратура Азербайджана, передает МИА «Казинформ».

«Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован», - говорится в сообщении ТАСС.

В генпрокуратуре Азербайджана отметили, что по факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Генеральной прокуратуре, 14 ноября около 19:00 командированный в Физулинский район в связи с поиском неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Худиев Асиф Мурсал оглу, 1979 года рождения, подорвался на мине, в результате чего получил травму «травматическая ампутация стопы левой ноги».

Сотрудники прокуратуры немедленно провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.