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вчера 22:26
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В канун Дня Первого Президента Казахстана очередной населенный пункт подключен к природному газу в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Первого Президента Казахстана Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» подключил голубое топливо к селам Вознесеновка и Достык Мартукского района Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз».
В торжественном мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин и директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Асет Абиляшев. Ежегодно на реализацию социальных проектов в сельской местности выделяются немалые средства. Благодаря национальному оператору газифицированы все районные центры региона. Теперь проводятся работы по газификации отдаленных поселков и сел.
В рамках проекта было построено более 30 км подводящего газопровода. Длина подземных распределительных сетей в двух населенных пунктах составила около 16 км. В данный момент проводятся работы по строительству внутридомовых газопроводов. Всего в селах 148 и 112 потенциальных абонентов соответственно, а общее количество жителей составляет более 1 300 человек. Также есть девять коммунально-бытовых предприятий.
«В данный момент область газифицирована на 92,5 процента. Работа в данном направлении будет проводиться и в дальнейшем. Газ очень удобен в использовании в быту. Но нельзя забывать о безопасности. Необходимо вовремя чистить дымоход, проверять тягу. Нельзя самостоятельно ремонтировать, переносить газовое оборудование. Вот несколько самых важных правил, которые принесут тепло в Ваш дом и сохранят Вам и Вашим близким жизнь», - сказал директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Асет Абиляшев.
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