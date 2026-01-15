РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:34, 15 Январь 2026 | GMT +5

    В Канаде запустили первый в мире Boeing 737-800NG в пассажирско-грузовой конфигурации

    Канадская авиакомпания Air Inuit ввела в эксплуатацию первый в мире Boeing 737-800 Next Generation в комбинированной конфигурации, переоборудованный для одновременной перевозки пассажиров и грузов, передает Kazinform со ссылкой на авиакомпанию.

    Boeing 737-800NG combi
    Фото: Air Inuit

    Самолёт получил сертификат Transport Canada и 13 января 2026 года начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Монреаль-Кууджжак.

    Самолёт, переоборудованный компанией KF Aerospace, адаптирован к северным условиям эксплуатации, где критически важна одновременная перевозка людей и жизненно необходимых грузов. В передней части фюзеляжа расположен грузовой отсек на пять паллет, в хвостовой — пассажирский салон на 90 мест, что обеспечивает доставку пассажиров и снабжения в отдалённые населённые пункты Нунавику одним рейсом.

    Новые Boeing 737-800NG заменят устаревшие 737-200. Обновлённые машины потребляют меньше топлива, оснащены современной авионикой и спутниковым интернетом Starlink.

    Air Inuit полностью принадлежит коренному населению Нунавику через корпорацию Makivvik. Авиакомпания основана в 1978 году и связывает 14 прибрежных поселений Нунавику с остальной Канадой.

    Теги:
    Авиация Канада Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают