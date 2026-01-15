В Канаде запустили первый в мире Boeing 737-800NG в пассажирско-грузовой конфигурации

Самолёт получил сертификат Transport Canada и 13 января 2026 года начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Монреаль-Кууджжак.

Самолёт, переоборудованный компанией KF Aerospace, адаптирован к северным условиям эксплуатации, где критически важна одновременная перевозка людей и жизненно необходимых грузов. В передней части фюзеляжа расположен грузовой отсек на пять паллет, в хвостовой — пассажирский салон на 90 мест, что обеспечивает доставку пассажиров и снабжения в отдалённые населённые пункты Нунавику одним рейсом.

Новые Boeing 737-800NG заменят устаревшие 737-200. Обновлённые машины потребляют меньше топлива, оснащены современной авионикой и спутниковым интернетом Starlink.

Air Inuit полностью принадлежит коренному населению Нунавику через корпорацию Makivvik. Авиакомпания основана в 1978 году и связывает 14 прибрежных поселений Нунавику с остальной Канадой.