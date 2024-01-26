В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате крушения самолета, перевозившего рабочих на алмазный рудник компании Rio Tinto в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Небольшой самолет Jetstream направлялся на алмазный рудник Дайавик и разбился вскоре после взлета. Среди погибших четверо были пассажирами, двое – членами экипажа авиакомпании Northwestern Air, говорится в заявлении офиса коронера Северо-Западных территорий Канады.

Один выживший был доставлен по воздуху в больницу.

Канадская общественная телекомпания CBC сообщила, что самолет упал примерно в 500 метрах от конца взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта Форт-Смит.

Объединенный координационный спасательный центр Trenton заявил, что связь с самолетом была потеряна вскоре после взлета.

Расследованием авиакатастрофы занимаются Королевская канадская конная полиция и Совет по транспортной безопасности Канады.