Самолет разбился в Канаде

Небольшой самолет c рабочими компании Rio Tinto разбился во вторник на Северо-Западных территориях Канады, во время полета на алмазный рудник Дайавик. В результате происшествия есть погибшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Число погибших пока неизвестно.

- Мы тесно сотрудничаем с властями и будем помогать всем, чем сможем, чтобы выяснить, что именно произошло, — сказал генеральный директор Rio Tinto Якоб Штаусхольм.

Главный коронер Северо-Западных территорий Гарт Эггенбергер подтвердил наличие погибших, но заявил, что официальные лица не будут предоставлять никакой дополнительной информации до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

Rio Tinto Group – австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР.