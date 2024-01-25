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    18:35, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Самолет разбился в Канаде

    самолет
    Фото: pixabay.com

    Небольшой самолет c рабочими компании Rio Tinto разбился во вторник на Северо-Западных территориях Канады, во время полета на алмазный рудник Дайавик. В результате происшествия есть погибшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Число погибших пока неизвестно.

    - Мы тесно сотрудничаем с властями и будем помогать всем, чем сможем, чтобы выяснить, что именно произошло, — сказал генеральный директор Rio Tinto Якоб Штаусхольм.

    Главный коронер Северо-Западных территорий Гарт Эггенбергер подтвердил наличие погибших, но заявил, что официальные лица не будут предоставлять никакой дополнительной информации до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

    Rio Tinto Group – австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР.

    Теги:
    Канада Крушение самолета Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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