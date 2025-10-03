В Калифорнии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Жители сообщили, что почувствовали сильный взрыв примерно в 21:30. Небо озарили оранжевые всполохи и клубы дыма. Причины происшествия пока не установлены — пожарные продолжают борьбу с огнём.

В 22:10 власти города Эль-Сегундо подтвердили, что на заводе Chevron действительно произошёл пожар, но подчеркнули, что угрозы для населения нет, эвакуация не требуется.

Видео, снятые в момент взрыва около 21:30, запечатлели огромный огненный шар и мощный грохот.

Однако в течение следующего часа пламя значительно уменьшилось, небо частично очистилось, хотя яркое пламя продолжало гореть в южной части завода. Около 22:30 член наблюдательного совета округа Лос-Анджелес заявила, что пожар в значительной степени локализован. По её словам, сообщений о пострадавших не поступало, и «оснований для тревоги у жителей близлежащих районов нет». Она добавила, что специалисты будут следить за качеством воздуха и рекомендовала жителям ближайших домов по возможности оставаться внутри помещений.

Сообщается, что у завода Chevron есть собственная пожарная служба, также к тушению привлекались экстренные службы других ведомств.

Движение транспорта в районе происшествия было перекрыто.

Ранее мощный взрыв прогремел на складе в Великобритании.