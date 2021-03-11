В какой области РК зафиксирован максимальный рост цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил о результатах мониторинга роста цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 2,6%. В годовом выражении они подорожали на 13,2%. Максимальный рост, то есть в 3,3%, зафиксирован в Западно-Казахстанской области и городе Шымкент. После них еще в 8 регионах допущен рост цен выше среднего уровня, зафиксированного в стране, то есть с 2,7% до 2,9%», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Больше всего, по его словам, цены выросли на импортозависимую продукцию, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, которые традиционно дорожают в межсезонье.

«К примеру, из-за сокращения производства яиц на 8,4%, удорожание кормов и пестицидов на 25%, а также распространения птичьего гриппа подорожали яйца. Рост цен на подсолнечное масло и сахар был обусловлен ростом мировых цен, сокращением посевных площадей в соседних странах и удорожанием экспортной продукции», - отметил министр.

«В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с региональными исполнительными органами необходимо максимально увеличить производство не только по импортозависимым товарам, но и по продукции, в которой наблюдается высокая доля экспорта», - заключил Б. Султанов.