В каком состоянии пострадавшие в ДТП с поездом на станции Шамалган

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения поезда с автобусом на станции Шамалган, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В результате ДТП на станции Шамалган пострадали 3 человека – дети, 2014 и 2016 годов рождения, и их мама - 33-летняя женщина. Они госпитализированы в Карасайскую районную больницу.

«Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации. На сегодня без изменений. Пациент, 2016 г.р. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Субарахноидальное кровоизлияние. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб левого легкого. Кома 2-3. Госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ). Второй пациент – 2014 г.р. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Перелом лобно-височной кости справа. Субдуральная гематома справа. Кома 2-3. Госпитализированы ОРиТ», - сообщили в управлении.

По их данным, женщина, 1986 г.р. также была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«У нее диагноз: сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Закрытый фрагментарный перелом нижней трети правой плечевой кости со смещением, средней трети левой ключицы со смещением, тела левой лопатки со смещением. Травматический шок первой степени», - добавили в ведомстве.

В управлении отметили, что вчера, в 19 часов 26 минут на станцию скорой помощи поступило сообщение о столкновении автобуса с пассажирским поездом. На место происшествия прибыло 9 машин скорой помощи за 15 минут. Водитель 1979 года рождения скончался на месте происшествия.

Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне «Алматы-Шамалган» на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось.

В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с ДТП в Алматинской области.