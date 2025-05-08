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    16:25, 08 Май 2025 | GMT +5

    Памятники фронтовикам в ВКО: в каком они состоянии

    Память о героях Великой Отечественной войны в Восточном Казахстане увековечивается не только в названиях улиц, школ и населённых пунктов. Их образы запечатлены в памятниках, ставших символами мужества и напоминанием о цене Победы. Агентство Kazinform выяснило, сколько таких объектов установлено в регионе и в каком они находятся состоянии.

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    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    23 памятника — на учете

    По данным управления культуры ВКО, в области зарегистрированы 23 памятника участникам Великой Отечественной войны. Один из них имеет республиканское значение, остальные — объекты местного историко-культурного наследия.

    — Наибольшее количество памятников расположено в Усть-Каменогорске — 6. В Шемонаихинском районе — 5, в Риддере — 3, по два в Курчумском, Уланском районах и Улкен Нарыне. Остальные установлены в Алтае, Глубоковском, Тарбагатайском районах — по одному. Новые монументы в этом году открывать не планируется, — сообщил в ответ на официальный запрос агентства руководитель ведомства Самат Касенов.

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    Фото жителей

    К 80-летию Победы в области проведут 97 мероприятий, из которых 27 — масштабные.

    Имена героев — на карте населённых пунктов и улиц

    В регионе десятки улиц, школ и других учреждений носят имена Героев Советского Союза и ветеранов. По официальным данным:

    • в Алтае: 3 школы, 38 улиц;
    • в Самарском районе: 6 улиц;
    • в Глубоковском районе: 2 школы, 8 улиц;
    • в Катон-Карагае: 1 школа, 6 улиц;
    • в Курчуме: 17 улиц;
    • в Маркаколе: 1 школа, 4 улицы;
    • в Тарбагатае: 4 школы, 11 улиц;
    • в Уланском районе: 1 посёлок, 1 сельский округ, 4 школы, 2 комплекса школа-детский сад, 39 улиц;
    • в Улкен-Нарыне: 10 улиц;
    • в Шемонаихе: 1 школа, 1 комплекс школа-детский сад, 19 улиц;
    • в Зайсане: 2 школы, 25 улиц;
    • в Усть-Каменогорске: 1 школа, 60 улиц;
    • в Риддере: 1 улица.

    Состояние разное: от ухоженных парков до забытых уголков

    Корреспондент Kazinform побывал у нескольких памятников, чтобы лично убедиться в их состоянии. В парке имени Касыма Кайсенова в Усть-Каменогорске, утопающем в зелени, установлен бюст легендарного партизана. Сам памятник ухожен, территория вокруг чистая, однако сам монумент находится на отшибе, а не в центре парка.

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    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    В парке имени Сагадата Нурмагамбетова, открытом в 2022 году в микрорайоне Комбината шёлковых тканей, стоит статуя героя. Высота фигуры — 3,6 метра, постамента — 4,8. Парк просторный, площадью 1,5 гектара, с фонтанами и скульптурными композициями. Но мусор на аллеях и резкий запах портят впечатление.

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    Фото жителей
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    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    В поселке Куленовка, на улице, названной в честь Изгутты Айтыкова, установлен бюст солдата. Мемориал, в целом, в порядке, но одна из плиток на постаменте повреждена. Хотелось бы верить, что её восстановят ко Дню Победы.

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    Фото жителей

    А в Риддере, на улице Ауэзова, возвышается 3,5-метровый монумент Толегена Токтарова, установленный в 1970 году. Он пережил десятилетия и визуально в удовлетворительном состоянии. Однако краска на поверхности облупена — памятнику не помешал бы косметический ремонт.

    Память требует ухода

    Каждый из этих монументов — не просто камень или металл, а часть народной памяти. Они хранят имена тех, кто ценой своей жизни приблизил Победу. Но чтобы память не поблекла, ей нужен не только календарный повод, но и постоянное внимание — будь то уборка территории, покраска постамента или простое человеческое неравнодушие, говорят жители региона. И сами выходят на уборку. Так студенты и волонтёры из Усть-Каменогорска отправились в Уланский район, и устроили субботник в населённых пунктах, которые носят имена Героев Великой Отечественной — Изгутты Айтыкова, Толегена Тохтарова. А в райцентре, в посёлке Касыма Кайсенова, у обновленного мемориала фронтовикам, они высадили ели, рябины, цветы. И помогли закончить благоустройство и убрать строительный мусор в преддверии праздника.

    а
    Фото жителей

    Ранее сообщалось, что одной из улиц Талдыкоргана присвоили имя Сагадата Нурмагамбетова.

    Теги:
    Герои ВОВ ВКО ВОВ Памятник
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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