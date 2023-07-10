В каком состоянии находятся посевы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области около 60% посевов находятся в удовлетворительном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев сообщил, что вегетационный период проходит без стрессов, прорастание всходов своевременное и дружное.

«Зерновые культуры находятся в фазе всхода – 4,1 %, кущения – 60,1%, выход в трубку – 34,5%, колошения – 1,2%. Состояние посевов зерновых хорошее - 58,6%, или 1,9 млн га, удовлетворительное - 41,4% или 1,3 млн га. За июнь выпало от 21,7 до 109,1 мм осадков. При этом норма составляет 37-49 мм. Из-за благоприятных метеорологических условий началась вторая волна сорных растений. Сельхозформирования проводят химическую обработку против всех сорных, применяя баковые смеси. Обработано против сорняков 2,8 млн га, или 86,3%, против вредителей - 518,7 тыс га, против болезней - 495,2 тыс га», - проинформировал М.Мендыбаев.

Он добавил, что с целью увеличения питания растений аграрии внесли 150 тыс тонн минеральных удобрений на площади 2 млн га. Работы продолжаются.

Урожай, по словам М.Мендыбаев, ожидают не ниже уровня прошлого года в 15,6 центнеров с гектара.

«Это общие слова. Нужно проанализировать. В этом году около 60% посевов в хорошем состоянии, остальные – в удовлетворительном. В прошлом году в этот же период какая ситуация была? Посмотреть, какое количество осадков выпало. Нужно проанализировать ситуацию и сделать прогноз на урожай. Государством все необходимые условия созданы. Аграрии своевременно получили удешевленное топливо, семена. В оптимальные сроки посеяли. Теперь необходимо провести вовремя защитные мероприятия», - сказал аким области Айдарбек Сапаров.

Яровой сев по области в этом году составил 4,5 млн га. в том числе площадь зерновых – 3,2 млн га, масличных – 960 тыс. га, кормовых - 353 тыс га, картофеля – 34,1 тыс га, овощей – 6,2 тыс га.