В каком состоянии двухлетняя девочка с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние двухлетней девочки, а также остальных казахстанцев с диагнозом «коронавирусная инфекция» прокомментировали врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня выявили еще три случая с диагнозом «коронавирусная инфекция». Один из них ребенок, 2018 года рождения, находящийся на карантине в детской инфекционной больнице. Она прибыла чартерным рейсом Куршавель-Берлин-Алматы. Рейс прилетел 13 марта. Весь борт из 12 человек, включая экипаж, с аэропорта был помещен на изоляцию на карантин. Состояние ребенка удовлетворительное», - отметил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

Двое пациентов также были помещены в инфекционную больницу.

«На сегодня в Алматы у 11 пациентов лабораторно подтверждены коронавирус. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу. Своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. У всех пациентов состояние удовлетворительное. Все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, помещены на 14 дневный карантин в провизорные стационары», - отметил он.

На сегодня в Алматы на карантине в провизорных центрах - 729 человек, на домашнем 760 человек.

Отметим, на сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.