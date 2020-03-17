В каком состоянии двухлетняя девочка с коронавирусом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние двухлетней девочки, а также остальных казахстанцев с диагнозом «коронавирусная инфекция» прокомментировали врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня выявили еще три случая с диагнозом «коронавирусная инфекция». Один из них ребенок, 2018 года рождения, находящийся на карантине в детской инфекционной больнице. Она прибыла чартерным рейсом Куршавель-Берлин-Алматы. Рейс прилетел 13 марта. Весь борт из 12 человек, включая экипаж, с аэропорта был помещен на изоляцию на карантин. Состояние ребенка удовлетворительное», - отметил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.
Двое пациентов также были помещены в инфекционную больницу.
«На сегодня в Алматы у 11 пациентов лабораторно подтверждены коронавирус. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу. Своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. У всех пациентов состояние удовлетворительное. Все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, помещены на 14 дневный карантин в провизорные стационары», - отметил он.
На сегодня в Алматы на карантине в провизорных центрах - 729 человек, на домашнем 760 человек.
Отметим, на сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.
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