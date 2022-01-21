В каком регионе Казахстана самые высокие, а в каком - самые низкие доходы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководство страны ставит перед собой задачу достижения позитивных решений совместно с представителями бизнеса. Об этом заявила директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова, комментируя выступление Президента РК в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент пригласил представителей бизнеса страны к совместной работе по формированию новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана. Потому что все мы знаем, что позитивные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Однако, несмотря на то, что государством создано столько возможностей для продвижения развития бизнеса, вопрос диверсификации экономики до сих пор не решен успешно. Причиной этого является дисбаланс справедливого распределения национального дохода», - сказала Зарема Шаукенова.

Спикер добавила, Главой государства было отмечено, что ежемесячные доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге.

«Это очень опасный процесс: социальное, имущественное, доходное неравенство, олигополия, несправедливая конкуренция, подрывающие общее развитие безопасности, социально-экономической стабильности страны. Среди регионов Казахстана наибольший денежный доход традиционно зафиксирован в Нур-Султане (275,9 тысячи тенге). Самый низкий доход среди населения установлен в Туркестанской области: 121,8 тысячи тенге – сразу в 2,3 раза ниже Нур-Султана, занимающего первое место, и на 20 процентов ниже Жамбылской области (151,8 тысячи тенге), занимающей последнее место по уровню доходов среди областей Казахстана. Уровень доходов мы уже ощутили на себе, как и последствия различных событий. Поэтому вопросы, поднятые Главой государства на сегодняшней встрече с представителями бизнеса, вращаются вокруг справедливой конкуренции, налоговой чистоты бизнеса, предсказуемости государственной политики и прозрачности для предпринимателей, а также социальной ответственности предпринимателей, что говорит о том, что власти внимательно следят за этими вопросами и ставят перед собой задачу достижения позитивных решений совместно с представителями бизнеса», - добавила Зарема Шаукенова.



