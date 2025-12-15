В каком регионе Казахстана меньше всего авто
Всего в Казахстане насчитывается более 5,8 млн автомобилей, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в целом по Казахстану количество зарегистрированных автотранспортных средств на 1 декабря этого года составило 5 млн 843 тыс. 358 единиц. Основную долю составляют легковые автомобили категории B — 4 млн 898 тыс. 203 единицы.
Наименьшее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане по состоянию на 1 декабря 2025 года зафиксировано в области Улытау — 33 418 единиц.
В то же время наибольшее количество автотранспорта зарегистрировано в мегаполисах и крупных регионах страны. Лидером остается город Алматы — более 718 062 автомобилей. В Алматинской области зарегистрировано 636 780 транспортных средств, в Туркестанской — 495 818, в Астане — 443 556.
- Абай - 92 851
- Акмолинская - 271 401
- Актюбинская - 235 536
- Алматинская - 636 780
- Атырауская - 166 012
- Западно-Казахстанская - 189 927
- Жамбылская - 310 426
- Жетысу - 111 411
- Карагандинская - 376 703
- Костанайская - 280 269
- Кызылординская - 185 849
- Мангистауская - 184 736
- Павлодарская - 232 022
- Северо-Казахстанская - 203 401
- Туркестанская - 495 818
- Улытау - 33 418
- Восточно-Казахстанская - 349 801
- г. Астана - 443 556
- г. Алматы - 718 062
- г. Шымкент - 325 379
Ранее сообщалось, что за 34 года независимости количество автомобилей в Казахстане увеличилось в 2,5 раза.