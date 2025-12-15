РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:55, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    В каком регионе Казахстана меньше всего авто

    Всего в Казахстане насчитывается более 5,8 млн автомобилей, передает агентство Kazinform.

    погода, выпал снег, парковка, автомобили, ауа райы, қар, көлік
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Согласно данным Бюро национальной статистики, в целом по Казахстану количество зарегистрированных автотранспортных средств на 1 декабря этого года составило 5 млн 843 тыс. 358 единиц. Основную долю составляют легковые автомобили категории B — 4 млн 898 тыс. 203 единицы.

    Наименьшее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане по состоянию на 1 декабря 2025 года зафиксировано в области Улытау — 33 418 единиц.

    В то же время наибольшее количество автотранспорта зарегистрировано в мегаполисах и крупных регионах страны. Лидером остается город Алматы — более 718 062 автомобилей. В Алматинской области зарегистрировано 636 780 транспортных средств, в Туркестанской — 495 818, в Астане — 443 556.

    • Абай - 92 851
    • Акмолинская - 271 401
    • Актюбинская - 235 536
    • Алматинская - 636 780
    • Атырауская - 166 012
    • Западно-Казахстанская - 189 927
    • Жамбылская - 310 426
    • Жетысу - 111 411
    • Карагандинская - 376 703
    • Костанайская - 280 269
    • Кызылординская - 185 849
    • Мангистауская - 184 736
    • Павлодарская - 232 022
    • Северо-Казахстанская - 203 401
    • Туркестанская - 495 818
    • Улытау - 33 418
    • Восточно-Казахстанская - 349 801
    • г. Астана - 443 556
    • г. Алматы - 718 062
    • г. Шымкент - 325 379

    Ранее сообщалось, что за 34 года независимости количество автомобилей в Казахстане увеличилось в 2,5 раза. 

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Статистика Авто
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают