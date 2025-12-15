В каком регионе Казахстана меньше всего авто

Согласно данным Бюро национальной статистики, в целом по Казахстану количество зарегистрированных автотранспортных средств на 1 декабря этого года составило 5 млн 843 тыс. 358 единиц. Основную долю составляют легковые автомобили категории B — 4 млн 898 тыс. 203 единицы.

Наименьшее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане по состоянию на 1 декабря 2025 года зафиксировано в области Улытау — 33 418 единиц.

В то же время наибольшее количество автотранспорта зарегистрировано в мегаполисах и крупных регионах страны. Лидером остается город Алматы — более 718 062 автомобилей. В Алматинской области зарегистрировано 636 780 транспортных средств, в Туркестанской — 495 818, в Астане — 443 556.

Абай - 92 851

Акмолинская - 271 401

Актюбинская - 235 536

Алматинская - 636 780

Атырауская - 166 012

Западно-Казахстанская - 189 927

Жамбылская - 310 426

Жетысу - 111 411

Карагандинская - 376 703

Костанайская - 280 269

Кызылординская - 185 849

Мангистауская - 184 736

Павлодарская - 232 022

Северо-Казахстанская - 203 401

Туркестанская - 495 818

Улытау - 33 418

Восточно-Казахстанская - 349 801

г. Астана - 443 556

г. Алматы - 718 062

г. Шымкент - 325 379

Ранее сообщалось, что за 34 года независимости количество автомобилей в Казахстане увеличилось в 2,5 раза.