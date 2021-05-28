В каком регионе Казахстана больше всего поднялись цены на стройматериалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане, рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным статистики, рост цен на отечественные материалы за январь-апрель 2021 года составил 16%, рост цен на материалы, приобретаемые строительными компаниями, составил 0,5%. Для сравнения за аналогичный период 2020 года рост составил - 0,2% «, - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

Спикер также добавил, что основной рост отмечается в Карагандинском регионе.

«При этом большой рост 10-процентный идет, главным образом, это связано с ростом цен в Карагандинском регионе в апреле этого месяца. Все ценовая ситуация на сегодня анализируется», - добавил Серик Жумангарин.

Ранее он отметил, что ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%.